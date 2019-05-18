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Otomobil ile bisiklet çarpışmasında küçük çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu, bisiklet sürücüsü küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Murat Ç.

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu, bisiklet sürücüsü küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Murat Ç. idaresindeki 26 TU 696 plakalı otomobil ile Firuze Sokak üzerinden 19 Mayıs Caddesine doğru seyir halinde bulunan Muhittin A.’nın sürdüğü bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen küçük çocuk ayağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.

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