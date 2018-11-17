Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Nazım Hikmet Sokak ile Bülent Dikmener Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kaza, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ebru Eş yönetimindeki 17 UZ 630 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sokak üzerinde bulunan sitenin bahçesine düşerek ters döndü. Araçta bulunan sürücü Ebru Eş ile Dorukhan Kılıç ve Burcu Kılıç hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sitenin bahçesine düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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