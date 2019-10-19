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Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 01:24 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
ÜNİVERSİTELİ KIZIN SON ANLARI KAMERADA
Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Otobüste şoför dışında tek yolcu olarak bulunan Emel Duruduygu'nun son anları ise kameralara yansıdı. Bir kamera açısından otobüsün camından yansıması gözüken genç kızın otomobilin çarpma anında savrulduğu görüldü. Otobüsün devrilmesinin ardından yerinden fırlayan sürücünün ise kız öğrenciye "Kızım, kızım" diye seslendiği anlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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