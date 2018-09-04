Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da un yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Un torbalarının savrulduğu kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi ŞUTİM kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 AAD 93 plakalı otomobil, un yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet, trafik lambası direklerine çarparak yan yattı. Un torbalarının yola savurulduğu kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazaya karışan iki araçta yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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