HABER

Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da un yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da un yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Un torbalarının savrulduğu kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi ŞUTİM kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 AAD 93 plakalı otomobil, un yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet, trafik lambası direklerine çarparak yan yattı. Un torbalarının yola savurulduğu kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazaya karışan iki araçta yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savrulduOtomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savrulduOtomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savrulduOtomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı 
Hamamda yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi, arkadaşları ölü bulduHamamda yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi, arkadaşları ölü buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.