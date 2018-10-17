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Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Halil İbrahim Bahadır (58), yaşamını yitirdi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Halil İbrahim Bahadır (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Denizli- Uşak yolu Yakasomak kavşağında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Hüseyin E. yönetimindeki 20 GG 020 plakalı otomobil, tali yoldan kara yoluna aniden çıktığı öne sürülen kasksız Halil İbrahim Bahadır'ın kullandığı 20 L 9284 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletiyle otomobilin altında kalarak, ağır yaralanan Bahadır, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Bahadır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hüseyin E., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

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