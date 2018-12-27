HABER

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 19:03 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı.
Kaza, Tufanpaşa Mahallesi, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz ve kasksız Ahmet Gür yönetimindeki 01 VM 308 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 DD 611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Gür yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ahmet Gür'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandıLokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
Eskişehir'de Roma dönemi mermer kral heykeli ele geçirildiEskişehir'de Roma dönemi mermer kral heykeli ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.