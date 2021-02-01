Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Akçakale-Ceylanpınar karayolunda Abdullah Akkurt’un (53) kullandığı 63 TZ 615 plakalı motosiklet, Zenginova kırsal Mahallesi yakınlarında 79 AAG 345 plakalı otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

