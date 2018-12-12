Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Güllü (53), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Türidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi Akbaba yönetimindeki 42 DTH 40 plakalı otomobil, Ali Güllü yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Güllü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Güllü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Niyazi Akbaba ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



