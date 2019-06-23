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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 03:01 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulaziz Bakır (57), yaşamını yitirdi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulaziz Bakır (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu'nda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bakır, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bakır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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