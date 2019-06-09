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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 01:56 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kavşakta  otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Kaçar, yola savrularak ağır yaralandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Kaçar, yola savrularak ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, kavşakta Kadir Kaçar yönetimindeki 34 EN 4639 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar yola savrulurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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