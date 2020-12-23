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Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

23.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kubilay D. yönetimindeki18 LE 839 plakalı otomobil ile Osman Y.’nin kullandığı 06 CCF 682 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaydırıldı.

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