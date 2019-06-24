HABER

Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Yesemek karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 SG 232 plakalı otomobil ile Kadir Atabey’in (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kadir Atabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey’in cenazesi inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza sonrası otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan motosikletli öldüOtomobil ile çarpışan motosikletli öldüOtomobil ile çarpışan motosikletli öldüOtomobil ile çarpışan motosikletli öldü

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardıUludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Cipin çarptığı anne ile kızı öldüCipin çarptığı anne ile kızı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.