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Otomobil ile çarpışan motosiklette genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobil ile çarpışan motosiklette genç kız öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin yönüne ilerleyen Erkan B. idaresindeki 07 AHM 163 plakalı motosiklet, aynı yoldaki Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeritten sağ şeride savrulan 07 AHM 163 plakalı motosiklete arkadan gelen Selman K. idaresindeki 07 AGY 862 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B., motosiklette yolcu olarak bulunan Büşra Köle (20) ile 07 HBR 73 plakalı aracın sürücüsü Burcu A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Büşra Köle doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edilen ve eczacı teknisyeni olduğu öğrenilen Köle’nin cenazesi bugün Değirmedendere Kızılharman Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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