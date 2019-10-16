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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 01:38 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.10 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Kadınhanı kavşağında meydana geldi. Ercan Demir yönetimindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başında kask bulunmayan Mehmet Dönmez ve Mehmet Kuş, motosikletten yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Dönmez olay yerinde, Mehmet Kuş ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercan Demir gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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