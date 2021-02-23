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Otomobil ile çarpışan motosikletten yola savruldular: 1’i ağır 2 yaralı

23.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletten savrulan 2 genç şahıs yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletten savrulan 2 genç şahıs yaralandı. Tedavi altına alınan gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 41 AGB 033 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerinde diğer yola dönüş yaptığı sırada, yine aynı cadde üzerinde seyir halinde olan üzerinde Doğukan K. (20) ve Murat T.’nin (24) bulunduğu 35 T 08 73 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosikletin üzerinde bulunan 2 genç metrelerce havaya yükselerek yola savruldu. 2 gencin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kazada 1’i ağır 2 genç yaralandı
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Murat T. ise daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan motosikletin sigortası olmadığı için trafikten men edildiği öğrenilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Ben çocukların uçtuklarını gördüm”
Kaza anına şahit olan başka bir otomobil sürücüsü İbrahim Taşören, “Bizim önümüzden geliyordu, bende de araba vardı. Bu araba sağ taraftan ani dönüş yapınca motor hızlı bir şekilde arabanın sol tarafına vurdu. Ben çocukların uçtuklarını gördüm. Delikanlının birisi yaklaşık 10-12 metre uçtu. İkisi de motordaydı. Otomobil ani dönüş yapınca kaza oldu” dedi.

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