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Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 01:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek (23), hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek (23), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.55'te Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Özbek'in kullandığı 01 ABZ 047 plakalı motosiklet, iddiaya göre başka bir caddeden bulvara geçiş yapan İbrahim U. yönetimindeki 01 F 1644 otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özbek'in öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan ön incelemenin ardından Özbek’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Vatani görevini yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin, motorsikletle tur atmak için yola çıktığı öne sürülürken, kaza yerine gelen yakınları acı haberle üzüntüden sinir krizi geçirdi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güven kamerasına da anbean yansırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldüOtomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldüOtomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldüOtomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

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