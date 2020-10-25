HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Niğde’de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Halaç köyü Bağlar Tepesi mevkiinde Ali Şabablı (72) kontrolündeki 51 ABB 381 plakalı otomobil ile Sabri Arıkan (35) idaresindeki 51 DZ 806 plakalı traktör çarpıştı.

Niğde’de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Halaç köyü Bağlar Tepesi mevkiinde Ali Şabablı (72) kontrolündeki 51 ABB 381 plakalı otomobil ile Sabri Arıkan (35) idaresindeki 51 DZ 806 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücüler Şabablı ile Arıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyonAnkara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon
Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı
Korkunç olay! Evinde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
RTÜK'ten Netflix açıklaması
RTÜK'ten Netflix açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.