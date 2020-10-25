HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İslahiye-Hassa karayolunda meydana geldi. Gülşah D. (35) yönetimindeki Skoda marka 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö. (21) yönetimindeki New Holland marka ve 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücüler Gülşah D. ve Ali Ö. olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Gülşah D., durumunun ağır olması nedeniyle dolayı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandıEv, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı
Resulayn'daki Fransa protestosunda IŞİD bayrağı açan kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alındı
Manisa'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Türkiye'den Fransa'nın büyükelçisini geri çağırmasına sert tepki
Türkiye'den Fransa'nın büyükelçi kararına sert tepki
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Cinayete azmettirme suçundan tutuklandı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili tutuklandı
Gölpazarı'nda ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.