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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kayseri'den Sivas yönüne giden Ömer Faruk Kılıç (30) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan plakası olmayan Karani Topaç (61) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Çevredekiler kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobil içerisinde bulunan İzel Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü Topaç ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralıOtomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralıOtomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralıOtomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

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