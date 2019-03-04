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Otomobil ile çekici çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 11.

Otomobil ile çekici çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kırıkkale’de rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 11. kilometresindeki rafineri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göreSeyit Kulaksız (58) idaresindeki 71 DE 139 plakalı otomobil, rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile çarpışması sonucu takla atarak ters döndü. Aracın içerisindeki Hanım Kulaksız (55), Eylül Tuana Taşpınar (10), Reyhan Taşpınar (35), Yiğit Ensar Taşpınar (2) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile çekici çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

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