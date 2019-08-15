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Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Senirkent- Yalvaç yolu Büyükkabaca Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi bilinmeyen 32 LS 579 plakalı otomobil ile 42 EB 500 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, direğe çarptıktan sonra dururken, otomobil de refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Ecrin Tekbaş (13), Tahir Tekbaş (43), Serap Irlayıcı Tekbaş (41), Berkin Tekbaş (5), Tuğba Kademli (35), Veli Altınay (58), Mustafa Ali Kademli (9) ve Nuriye Altınay (54) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, ambulanslarla hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

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Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralıOtomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralıOtomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralıOtomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

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