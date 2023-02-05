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Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

05.02.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza gece saatlerinde Kartepe Köseköy Mahalllesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe yönüne giden Emre V. yönetimindeki otomobil ile İzmit yönüne giden Fatih Z. idaresindeki cip, virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters şeride savrulurken, cip yoldan çıkarak yeşil alana düştü. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

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İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Furkan K., Yaşar E. ve sürücü Emre V. ile cip içerisinde sıkışan Melikenur Z., Hakan Z. ve sürücü Fatih Z.'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kocaeli kaza

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