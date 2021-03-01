Otomobil ile elektrik bisiklet böyle çarpıştı; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayten İ. idaresindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil ile müşterisine tüp götüren Yaşar T’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet param parça olurken, sürücü ise park halindeki otomobilin altına girdi. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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