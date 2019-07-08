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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 21:05 | Son Güncelleme

Düzce’de otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce Merkez’de Nezih Tütüncü Bulvarı’nda Düzce Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nezih Tütüncü Bulvarında D-100 istikametine gitmekte olan Musa D. idaresindeki 81 EN 748 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Osman B.’nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet hurdaya dönerken sürücüsü Osman B.’de yere savruldu. Kazada Osman B. yaralanırken olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı elektrikli bisiklet sürücüsünü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Diğer taraftan hurdaya dönen elektrikli bisiklet trafiği olumsuz etkiledi. Trafiği açmak için yoğun çalışma yapan trafik ekipleri, hurdaya dönen elektrikli bisikleti yol kenarına aldılar. Elektrikli bisikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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