Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yerden arabasıyla geçen bir sürücü, yerde yatan kişinin yeğeni olduğunu görünce şok oldu. Ambulans gelene kadar amca yeğenini teselli etti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak üzerinde meydana geldi. Hazine Sokak’ta seyir halinde olan Ahmet Emre O. idaresindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile ara sokaktan Hazine Sokağa çıkmak isteyen Yaren A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kadın ve arkasında bulunan Bedirhan A. yere düştü. Kanlar içerisinde yerde yatan Yaren A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada kaza yerinden otomobiliyle geçen sürücü yerde yatanın yeğeni olduğunu görünce şok oldu. Hemen arabasını durdurup yanına giden amca, yerde yatan yeğeninin dakikalarca başında bekleyerek sakinleştirdi. Daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

