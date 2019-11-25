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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:26 | Son Güncelleme

Düzce’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Aziziye Mahallesi 1054.

Düzce’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aziziye Mahallesi 1054. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Barış T.’nin kullandığı 22 HE 432 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu Muhammet Raşit’in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve otomobil hurdaya dönerken, iki araçta çarpışmanın olduğu noktadan 40 metre uzakta durabildi. Kazada elektrikli bisiklette bulunan Muhammet Raşit ve kardeşi Cemil Raşit ile otomobil sürücüsü Bünyamin Barış T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıkları, otomobil ile elektrikli bisikletin bir anda çarpıştıklarını ve sürüklendiğini dile getirdiler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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