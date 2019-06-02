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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 21:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de Kandıra yolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü,  2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'de Kandıra yolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kocaeli'de 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolunun Davuldere mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Necdet Yıldız idaresindeki 34 AZ 8993 palakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan hafif ticari araç sürücüsü Necdet Yıldız ile 3 yaşındaki kızı Azra Yıldız'ı ve otomobil sürücüsü Recep Yaşar ile 7 yaşındaki kızı Asya Nur Yaşar'ı bulundukları yerden çıkardı. Bu sırada acil sağlık ekipleri Nurgül Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Leman Yaşar ise 112 Acil ekibi ve hastanede yapılan müdahale ile yeniden yaşama döndürüldü.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Azra Yıldız ve babası Necdet Yıldız ile diğer araçtaki Asya Nur Yaşar ile babası Recep Yaşar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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