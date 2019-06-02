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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde sık sık kazaların yaşanması nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan İzmit ile Kandıra arasındaki Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 TS 590 plakalı otomobil ile 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haberi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı.

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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