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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, ana yola çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Davut CAN/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, ana yola çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Filiz T. yönetimindeki 35 HC 7300 plakalı otomobil iddiaya göre, yan yoldan ana yola çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen 35 RFY 65 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan hafif ticari araçtaki 2 çocuk ile otomobildeki Filiz T. ve arkadaşını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

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