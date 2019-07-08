Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir firmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Lokman yönetimindeki 41 GN 203 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Arslantaş'ın kullandığı 41 RD 424 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki bir firmanın bahçesine girdi. Efe Lokman ve yanındaki Yunus Eski araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, Ramazan Arslantaş çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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