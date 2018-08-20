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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca Karasu kavşağında meydana geldi. Kaynarca İstikametine gitmekte olan Bayram Türkcan idaresindeki 34 BAG 539 plakalı otomobil ile Osman Duran yönetimindeki 54 AK 825 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, Bayram Türkcan, eşi Leyla Türkcan, çocukları Muhammet Türkcan, Zübeyde Türkcan, Yasin Türkcan ile diğer araçta bulunan Ceyda Duran yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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