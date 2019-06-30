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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 01:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Seydişehir-Konya yolundaki Otogar kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Hamdu Gassap yönetimindeki 42 MA 760 plakalı otomobil, Hasan Özmen yönetimindeki 42 BRL 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki araçta hurdaya dönerken, sürücü Ahmet Hamdu Gassab, otomobildeki Abdullah Hamdi Gassab, Abdullah Gassab ve hafif ticari araçtaki Dursun Özmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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