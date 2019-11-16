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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Ali Köse yönetimindeki 34 HD 0002 plakalı hafif ticari araç ile Hamza Dolaşkan'ın kullandığı 02 DD 431 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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