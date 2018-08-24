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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

SİNOP'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Erfelek Karayolu Uzungürgen köyü mevkiinde meydana geldi. Sedat Acar yönetimindeki 06 BP 2331 plakalı hafif ticari araç ile Metin Maden'in kullandığı 34 RIA 59 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü ile iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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