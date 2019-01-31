Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çomak köyü yolunda Selim A. yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobil ile Murat D. yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Selim A. ile araçlarda bulunan Nazlı A., Talha D., Tuncay A., Hüseyin A., Ömer A., Muhammed Enes D., ve Çiğdem D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Nazlı A. ve Talha D. yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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