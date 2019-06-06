HABER

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari araç refüjde yan yattı.

100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari araç refüjde yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Sefa K. idaresinde ki 81 DR 435 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı ilçe merkezinden D-100 karayoluna kontrolsüz şekilde yola çıkan Mecit D. idaresinde ki 81 FA 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yatarak refüje girdi. Otomobil geldiği istikamete geri döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mecit D. ile hafif ticari araçta bulunan Sefer K. yaralandılar. Hafif ticari araçta bulunan diğer kişiler ise kazayı yara almadan kurtuldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sonrasında ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.