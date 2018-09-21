Otomobil ile hafif ticari çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bozova'nın Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nadide Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nadide Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

