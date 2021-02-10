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  4. Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

10.02.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.20'de Başkent'in Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişiminde Mahmut U. yönetimindeki hurda kağıt yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik lambasının bulunduğu direğine çarparak durabildi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Rahib U. Sait U. ve Talip U. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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