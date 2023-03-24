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  4. Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya böyle çarpıştı! Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya böyle çarpıştı! Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

24.03.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlık geçirdiği otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2’si Bulgar uyruklu 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi, Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme Kavşağı istikametine otomobiliyle seyreden Tamer Talipoğlu (45), direksiyon başında rahatsızlık geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen işçileri fabrikaya götüren Özbey G. yönetimindeki servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan iki Bulgar vatandaşının yanı sıra minibüste bulunan 1 işçi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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