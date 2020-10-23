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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Düzce D-100 karayolunda otomobil ile kamyon çarpıştı.

Düzce D-100 karayolunda otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı ışıklı kavşakta meydana geldi. Oğuzhan G.’nin kullandığı 14 BL 161 plakalı Opel marka otomobil ile Cafer T.’nin kullandığı 81 EH 161 plakalı Dodge Fargo marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Cafer T. ve otomobilde bulunan yolcu Furkan D. bulundukları araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkışan yolcu Furkan G. ile kamyon sürücüsü Cafer F. bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Oğuzhan G.’yi olay yerine gelen ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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