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  4. Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

08.12.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 67’nci kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 67’nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet I.’nın kullandığı 35 AK 3217 plakalı otomobil, Hüseyin T.’nin kullandığı 63 KY 509 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet I. ile aynı otomobilde bulunan Muhammet Yusuf I., Bünyamin I. ve Emine I. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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