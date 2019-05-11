Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 çocuk yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesindeki Peçenek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EF 6951 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali E. yönetimindeki 63 MT 127 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, otomobil de yol ortasına savruldu. Kazada, kamyonette bulunan 12 yaşındaki H.E. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa müdahale ederek, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



