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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, İmamoğlu Adana Karayolu İmamoğlu Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, İmamoğlu Adana Karayolu İmamoğlu Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Yılmaz idaresindeki 01 AF 422 plakalı otomobil ile sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsünün ve yanında yolculuk edenlerin de yaralandığı ve Adana’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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