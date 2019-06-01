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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa - Halfeti karayolu ilçe girişinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Halfeti karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut U. (38) idaresindeki 63 LE 364 plakalı otomobil, Hasan T.’nin (27) kullandığı 27 DN 817 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlardaki Irmak (11), Emine (44), Büşra (5) ve Gamze Nur (7), Adil U. (31) ile Yasemin (1), İhsa Nur (2) ve Husne T. (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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