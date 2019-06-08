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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30'da, Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Akbulut'un (44) kullandığı 07 YDS 84 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Hatice O. (66) yönetimindeki 07 DV 904 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Şenol Akbulut ile otomobildeki aynı aileden Şenol Akbulut, Şükriye Akbulut (40) ve Döndü Akbulut (10) ile yakınları Emine Günal çeşitli yerlerinde yaralandı. Kamyonet sürücüsü Hatice O. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü Hatice O.'nun ehliyetinin olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralıOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

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