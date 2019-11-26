HABER

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Kavşağı’nda 05 AZ 849 plakalı kamyonet ile 05 DS 923 plakalı otomobil çarpıştı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Kavşağı’nda 05 AZ 849 plakalı kamyonet ile 05 DS 923 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cengiz Can ve yolcu Ali Can araçta sıkıştı. Olay yerine giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı zaman kaybetmeden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimiKöyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi
Savcı, 'Ponzi Arzu' için 300 yıl hapis istediSavcı, 'Ponzi Arzu' için 300 yıl hapis istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

'Zebra midye' orada da görüldü!

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.