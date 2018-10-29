Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kahramanmaraş- Göksun karayolunun Arslanbeyçiftliği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş’a giden Pazarcık Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli Uzman Çavuş İbrahim Ceylan (25) yönetimindeki 46 BZ 062 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsa Kacur’un (18) kullandığı 46 NK 651 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan İsa Kacur, Fadime Kacur (46) ve Yusuf Kacur (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Gülhan Kacur (41), otomobil sürücüsü İbrahim Ceylan ile Bahar Ceylan (24) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden İsa Kacur, Fadime Kacur ve Yusuf Kacur’un cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

