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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Kacur ve babası Yusuf Kacur'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Kacur ve babası Yusuf Kacur'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba- oğulun cenazeleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osmanbey Mahallesi'ndeki evde helallik alınmasının ardından Osmanbey Camisi'ne getirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da katıldığı ikindi vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından Yusuf Kacur ve oğlu İsa Kacur, Malik Ejder Mezarlığı'nda toprağa verildi. TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Öte yanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Ceylan ve eşi bahar Ceylan ile kamyonette hayatını kaybeden Yusuf Kacur'un eşi Gülhan Kacur'un tedavileri ise kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği bildirildi.

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (3)Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (3)
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