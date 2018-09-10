Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza gece saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Serkan Kardeş yönetimindeki 06 FL 7530 plakalı otomobil, Kerem Boz yönetimindeki 41 KM 832 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle kaldırımın üzerine devrilirken, içindeki 3 kişi ise araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücü Kerem Boz ve 2 kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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