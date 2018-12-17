Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Soma- Bergama yolu Kınık Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine giden pazarcı Mustafa Sinir (71) yönetimdeki 35 L 1948 plakalı kamyonet ile Bergama'dan Soma yönüne giden İbrahim Çakmak'ın (34) kullandığı 45 VG 062 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Sinir ile yanındaki Hasan Kutnal (58) ve otomobil sürücüsü Çakmak ile aynı araçta bulunan Hatice Koçcaz (16), Umut Çakmak (4), Mustafa Çakmak (10) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi ile Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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